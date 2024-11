Real: Alaba-Comeback früher als gedacht

Die Situation in der Abwehr bei Real Madrid ist angespannt, doch David Alaba könnte Abhilfe schaffen. Der Österreicher, der seit rund einem Jahr mit einem Kreuzbandriss ausfällt, befindet sich einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge „auf der Zielgeraden“. Ursprünglich gingen die Königlichen von einem Comeback Mitte Januar aus, doch nun könnte der 32-Jährige schon im Dezember wieder mitwirken.

Spätestens seit dem erneuten Kreuzbandriss von Éder Militão klafft in der Abwehr bei Real Madrid eine große Lücke, der spanische Meister ist auch auf dem Transfermarkt auf intensiver Suche nach einem Neuzugang. Fast wie ein solcher wirkt Alaba, der schon mit Ball trainiert und laut dem Bericht täglich Fortschritte macht. Zuletzt debütierte bei Real aus Mangel an Alternativen der 21-jährige Raúl Asencio in der Innenverteidigung.