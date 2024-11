Viele Kandidaten und ein neuer Name: Welchen Verteidiger holt Real?

Der Schock vom Wochenende sitzt noch tief. Zwar konnte sich Real Madrid durch ein 4:0 gegen CA Osasuna aus der sportlichen Krise etwas befreien, doch die Königlichen mussten den Dreier teuer bezahlen.

Rodrygo wurde unter Tränen ausgewechselt, auch für Lucas Vázquez ging es nach der Halbzeitpause nicht mehr weiter, beide fallen mit Muskelverletzungen im Oberschenkel wochenlang aus. Am schlimmsten aber hat es Éder Militão erwischt, der sich erneut das Kreuzband sowie beide Menisken riss.

Hermoso genießt hohes Ansehen

Zwar könnte David Alaba Mitte Januar zurückkehren, dennoch klafft an der Seite von Antonio Rüdiger eine große Lücke in der Innenverteidigung, im Winter soll deshalb ein Neuer kommen. Einige Namen wurden dabei in den vergangenen Tagen schon genannt, einen weiteren bringt jetzt die ‚Marca‘ ins Spiel. Die spanische Sportzeitung berichtet vom Interesse der Madrilenen an Mario Hermoso.

Demnach genießt der 29-Jährige bei den Königlichen, bei denen er seine gesamte Jugend verbracht hat, noch immer hohes Ansehen. Nach Zwischenstationen bei Real Valladolid und Espanyol Barcelona verbrachte Hermoso fünf Jahre bei Atlético Madrid, ehe er sich im Sommer der AS Rom anschloss.

In der italienischen Hauptstadt wird der in Madrid geborene Hermoso aber nicht wirklich glücklich, in der Liga kam er sowohl unter Daniele De Rossi als auch unter Ivan Juric nur zu Kurzeinsätzen, bei seinem einzigen Startelfensatz am zehnten Spieltag sah er Gelb-Rot, anschließend warf ihn eine Muskelverletzung zurück.

Tah im Gespräch

Der ehemalige spanische Nationalspieler wäre im Winter wohl eine sehr günstige Alternative zu den weiteren Kandidaten. Auch Jonathan Tah von Bayer 04 Leverkusen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wäre im Winter vergleichsweise ein Schnäppchen, allerdings sieht sich Real großer Konkurrenz gegenüber.

In den spanischen Medien wurden ansonsten noch Castello Lukeba von RB Leipzig, Aymeric Laporte von Al Nassr und Jorrel Hato von Ajax Amsterdam als ernsthafte Optionen genannt.