Real: Rodrygo und Vázquez wochenlang raus

Real Madrid muss mehrere Wochen auf Rodrygo und Lucas Vázquez verzichten. Wie die Königlichen vermelden, erlitten sowohl der 23-jährige Flügelstürmer als auch der 33-jährige Rechtsverteidiger eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Laut der vereinsnahen ‚Marca‘ fallen beide bis in den Dezember aus.

Die Verletzungen zogen sich die Stammkräfte beim 4:0-Sieg gegen CA Osasuna am vergangenen Wochenende zu. In der laufenden Saison stand Rodrygo in 15 von 17 möglichen Partien auf dem Platz (drei Tore, zwei Assists), Vázquez in 14 von 17 Spielen (zwei Tore, ein Assist).