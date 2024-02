Milan: Hernández kommentiert Real-Gerüchte

Es wurde oft über eine Rückkehr von Theo Hernández zu Real Madrid spekuliert, doch der Franzose bekennt sich zu seinem aktuellen Arbeitgeber, dem AC Mailand. „Bei Real Madrid habe ich großartige Freunde und fantastische Erinnerungen sowohl an den Verein als auch an seine Fans, aber jetzt bin ich ein Milan-Spieler, ich fühle mich hier sehr wohl und denke nicht an andere Dinge“, so der 26-Jährige im Interview mit der ‚as‘.

Hernández war 2019 für eine Ablösesumme in Höhe von 23 Millionen Euro von den Königlichen zu den Rossoneri gewechselt. Insgesamt 195 Pflichtspiele absolvierte der temporeiche Außenverteidiger seitdem für die Mailänder. Nach zehn Jahren ohne Meisterschaftstitel für den italienischen Traditionsklub gewann der 23-fache französische Nationalspieler mit der AC in der Saison 2021/22 den Scudetto.