Saints verpflichten Hasenhüttl-Nachfolger

Der FC Southampton hat die Trainersuche erfolgreich beendet. Wie die Saints offiziell bestätigen, wechselt Nathan Jones von Luton Town nach Südengland. Beim Premier League-Klub erhält der Waliser einen Vertrag bis 2026. Am Montag wurde der bisherige Trainer Ralph Hasenhüttel entlassen.

Jones stand seit 2020 beim englischen Zweitligisten unter Vertrag. Die Anstellung in Southampton ist für den 49-Jährige die erste in der englischen ersten Liga.

Welcome to #SaintsFC 😇



Nathan Jones has been appointed Men’s First Team Manager, signing a contract until 2026: