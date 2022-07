Birmingham bindet Bellingham

Zweitligist Birmingham City hat sich mit Jobe Bellingham auf einen ersten Profivertrag geeinigt. Das Arbeitspapier soll am 23. September offiziell unterzeichnet werden, wenn der offensive Mittelfeldspieler 17 Jahre alt wird.

Der Bruder von Dortmund-Profi Jude Bellingham (19) ist schon jetzt heiß begehrt, steht bei Topklubs aus England und auch beim BVB auf der Liste. Dreimal kam der Rechtsfuß bislang für Birminghams erste Mannschaft zum Einsatz, achtmal lief Bellingham für die englische U17-Auswahl auf.

Blues are pleased to announce that @j_bellingham has agreed personal terms on a professional contract. 🙌