Bale in Cardiff – Entscheidung steht bevor

Die Suche nach einem neuen Klub läuft für Gareth Bale auf Hochtouren. Am Mittwochmorgen stattete der Flügelstürmer dem Vereinsgelände von Cardiff City laut ‚Wales Online‘ für erste Gespräche einen Besuch ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits in den vergangenen Wochen sollen Vertreter des 32-Jährigen mögliche Vertragsdaten mit dem Championship-Klub besprochen haben. Die Auswahl seines künftigen Arbeitgebers macht Bale jedoch weniger von wirtschaftlichen Bedingungen abhängig. Vielmehr will der walisische Superstar für die bevorstehende WM in Katar in Form kommen.

Intensiver soll sich der Linksfuß mit Trainer Steve Morison ausgetauscht haben. Dem nationalen Newsportal zufolge wird eine Entscheidung in den kommenden Tagen fallen. Die Chancen für Cardiff scheinen jedoch gut zu stehen, einen Wechsel zum FC Getafe schloss Bale zuletzt aus.