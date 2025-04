Partey verlässt Arsenal

Der FC Arsenal wird den auslaufenden Vertrag von Thomas Partey nicht verlängern. Wie das Schweizer ‚Sky Sport‘ berichtet, werden sich die Wege der Gunners und des 31-Jährigen im Sommer trennen. Interessenten für den Nationalspieler aus Ghana gibt es zuhauf, unter anderem aus der Premier League und Italien. Ex-Klub Atlético Madrid buhlt ebenfalls um Partey.

Der defensive Mittelfeldspieler befindet sich allerdings auch bereits in Gesprächen mit der saudischen Pro League, die ihn mit viel Geld in die Wüste locken will. Vor fünfeinhalb Jahren hatte Arsenal Partey für 50 Millionen Euro von den Rojiblancos verpflichtet, in dieser Saison zählt er unter Mikel Arteta meist zur ersten Elf.