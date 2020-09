Hoffenheim: Kreuzbandriss bei Bikakcic

Die TSG Hoffenheim muss für eine lange Zeit auf Ermin Bicakcic verzichten. Wie die Sinsheimer mitteilen, wurde bei einer Arthroskopie ein Riss des vorderen Kreuzbandes sowie ein Innenmeniskusriss im rechten Knie des Abwehrspielers diagnostiziert. Beim 4:1-Sieg gegen den FC Bayern München am vergangenen Wochenende musste der 30-Jährige in der 29. Spielminute ausgewechselt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Das ist unglaublich traurig“, sagt TSG-Sportdirektor Alexander Rosen, „Ermin war zuletzt in einer herausragenden Verfassung und ist seit seinem ersten Tag bei der TSG in Sachen Leistungsbereitschaft, Mentalität und Professionalität ein absolutes Vorbild für alle. Wir werden bei den anstehenden Aufgaben auch für Ermin fighten und selbstverständlich werden wir ihn mit allen Mitteln unterstützen, sodass er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann.“