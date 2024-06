Vor EM-Start: Pavlovic fehlt im DFB-Training

Aleksandar Pavlovic musste beim heutigen Trainingsauftakt der deutschen Nationalmannschaft im offiziellen EM-Lager aussetzen. Wie der Verband mitteilt, sind bis auf Pavlovic alle 26 nominierten Profis im Basecamp in Herzogenaurach eingetroffen. Der 20-Jährige fehlt jedoch wegen eines Infekts.

Ob Pavlovics Einsatz im Eröffnungsspiel gegen Schottland am Freitag (21 Uhr) gefährdet ist, steht noch in den Sternen. Nach dem Sieg im letzten Test gegen Griechenland (2:1) gilt es nun, den Fokus auf den so wichtigen EM-Auftakt zu richten.