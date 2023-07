Hertha: Neuer Stürmer im Anflug

Hertha BSC legt in der Offensive nach. Wie die ‚Bild‘ berichtet, holt die Alte Dame Haris Tabakovic von Austria Wien an Bord. Die Hauptstädter machen laut dem Boulevardblatt von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 500.000 Euro Gebrauch, um den 29-Jährigen zu verpflichten.

In der in Österreich bereits gestarteten Saison netzte der Schweizer in drei Pflichtspielen bereits zweimal. Insgesamt war Tabakovic für die Austria in 42 Partien bislang an starken 25 Treffern direkt beteiligt (21 Tore, vier Vorlagen). In Österreich steht er noch bis 2025 unter Vertrag.

