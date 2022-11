Bayern-Verlängerung: Der Knackpunkt bei Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting ist mit 33 Jahren so etwas wie die Entdeckung der Saison. Der FC Bayern will den auslaufenden Vertrag des Torjägers nach herausragenden Leistungen in den vergangenen Wochen naturgemäß verlängern, Choupo-Moting zeigte sich offen für Gespräche nach der WM.

Es gibt jedoch einen Knackpunkt: Laut der ‚Bild‘ ist die Vertragslänge ein entscheidendes Thema. Denn Choupo-Moting könnte für eine Verlängerung das Doppelte bis Dreifache seines aktuellen Gehalts (3,5 Millionen Euro plus Prämien) verlangen. Zu einer solchen Aufstockung seien die Bayern auch womöglich bereit – aber eben nur für eine Saison, während Choupo gerne einen längeren Vertrag hätte.

Mit 33 Jahren hat Choupo eine wahrscheinlich kurze Halbwertszeit. Zumindest kann man sich bei Spielern in diesem Alter nicht darauf verlassen, dass sie auch in zwei Jahren noch ihr im Formhoch ausgehandeltes Gehalt rechtfertigen. Dazu kommt, dass die Bayern im Sommer 2023 gerne eine neue Nummer neun holen würden. Heißt diese Harry Kane (29/Tottenham Hotspur), würde Choupo-Moting wohl wieder zum Backup werden.