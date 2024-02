Union: Ruhnert lässt Zukunft offen

Sportdirektor Oliver Ruhnert will sich mit Blick auf seine Zukunft bei Union Berlin nicht festnageln lassen. „Wir machen eine Saison und sprechen dann weiter“, sagt der Manager gegenüber der ‚Bild‘, „das ist ein Verhältnis, das wir auch in den letzten vier Jahren so hatten. Ich plane die Saison 2024/25 genauso intensiv wie die Jahre zuvor.“ Aber: „Was im Fußball in fünf Monaten ist, kann ich aber nicht sagen.“ Zunächst steht für Ruhnert und Union der Abstiegskampf auf dem Programm.

Für den 52-Jährigen kein einfaches Unterfangen, da die Köpenicker zweigleisig planen müssen: „Hier laufen alle Planungen für eine weitere Spielzeit in der Bundesliga, aber auch für den Worst Case. Ich gehe noch nicht davon aus, aber ich bin überzeugt, dass wir drinbleiben.“ Um Ruhnert und eine mögliche Rückkehr zum FC Schalke 04 kursierten zuletzt Gerüchte. Für die Königsblauen war der gebürtige Arnsberger jahrelang als Scout und Leiter der Nachwuchsabteilung tätig. Bei Union leitet er seit 2018 die Geschicke als Geschäftsführer Sport.