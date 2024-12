Schalke: Altintop schließt Rückkehr nicht aus

Hamit Altintop kann sich vorstellen, in Zukunft wieder für Schalke 04 zu arbeiten. „Natürlich hängt mein Herz immer noch an Schalke 04. Ich bin hier geboren und habe meine ersten Bundesligaspiele auf Schalke gemacht. Ich verfolge das Geschehen rund um den S04 ganz genau. Es ist schon traurig, was mit diesem großen Klub in den vergangenen Jahren passiert ist“, so der 42-Jährige im Gespräch mit der ‚WAZ‘.

Der gebürtige Gelsenkirchener, der zwischen 2003 und 2007 für Schalke spielte, war zuletzt als Sportvorstand des türkischen Fußballverbands tätig. Nach einer Neuwahl verlor er kürzlich das Amt, ist mittlerweile ohne Anstellung. Bei S04 sucht man aktuell einen neuen Sportvorstand, konkret will Altintop darauf aber nicht eingehen: „Derzeit brauchen wir darüber nicht zu spekulieren.“