„Eklat“: Stolperte Nagelsmann auch über Mané?

Sadio Mané und der mittlerweile entlassene Julian Nagelsmann sind nach dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain (2:0) offenbar aneinandergeraten. Die ‚Sport Bild‘ berichtet von einem „Eklat“, der sich da vor drei Wochen zwischen Spieler und Trainer zugetragen habe.

Mané, der nach langer Verletzungspause bereits in den beiden Ligapartien zuvor eingewechselt wurde, habe sich bei Nagelsmann „heftig“ darüber beschwert, dass er in einem solch wichtigen Spiel nur in den letzten acht Minuten mitwirken durfte – das alles vor den Mitspielern.

Diese, so die ‚Sport Bild‘, hätten registriert, dass sich Nagelsmann vom 30-jährigen Offensivspieler einschüchtern ließ und die Situation zu eskalieren drohte. Pikant: Im nächsten Spiel gegen den FC Augsburg (5:3) durfte Mané dann in der Startelf ran.

Gewiss nicht der Grund für den Nagelsmann-Rauswurf, seine Position hat das aber nicht gestärkt. Und der ‚Sport Bild‘ zufolge wollen die Verantwortlichen mit Neu-Trainer Thomas Tuchel dafür sorgen, dass derartige Vorgänge der Vergangenheit angehören.