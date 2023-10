Bayern trifft Sportchef-Entscheidung – der Stand bei Eberl

Seit dem Abschied von Hasan Salihamidzic ist die Stelle des Sportvorstands beim FC Bayern vakant. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Laut ‚Sport Bild‘ hat die Münchner Klubführung inzwischen final die Entscheidung getroffen, ein neues Vorstandsmitglied für die Leitung der Sportabteilung einzusetzen.

Fortan soll es an der Säbener Straße also die klassische dreigliedrige Hierarchie geben: Der Technische Direktor Marco Neppe arbeitet dem erst Anfang September verpflichteten Sportdirektor Christoph Freund zu, während künftig auch der Österreicher einem direkten Vorgesetzten untergeordnet sein wird.

Eberl schon im Startblock

Derweil braucht es kein allzu langes Rätselraten, um auf den Kandidaten mit den wohl besten Jobchancen zu stoßen. Max Eberl hat nie einen Hehl aus seiner Verbundenheit zu Bayern gemacht, ließ deshalb auch ein Commitment zu RB Leipzig vermissen und wurde vom Pokalsieger postwendend vor die Tür gesetzt.

Jetzt ist der 50-Jährige frei und räumt seiner alten Liebe Bayern absolute Priorität ein. So müssen die Münchner das kolportierte Interesse des FC Liverpool offenkundig nicht fürchten. Eberl, so berichtet die ‚Sport Bild‘ weiter, wäre sofort einsatzbereit, braucht einen guten Monat nach dem Knall in Leipzig offenbar keine Pause.