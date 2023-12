FC Bayern: Ulreich fällt aus

Sven Ulreich steht dem FC Bayern beim morgigen Champions League-Spiel gegen Manchester United (21 Uhr) nicht zur Verfügung. Der Ersatztorhüter trat die Reise nach England am heutigen Montag aufgrund einer Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk nicht mit an.

Bis Ende Oktober hatte Ulreich den inzwischen wiedergenesenen Manuel Neuer in zwölf Saisonspielen vertreten. Vor zwei Wochen verlängerten sowohl Ulreich als auch Neuer ihre auslaufenden Verträge bis 2025.