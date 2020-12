12. Spieltag: Lewandowski dreht die Partie | Bayer bleibt Tabellenführer

Schalke chancenlos gegen Freiburg

In den vergangenen Wochen schien der FC Schalke 04 einen Schritt nach vorne gemacht zu haben, gegen den SC Freiburg machten die Königsblauen zwei Schritte zurück. Das Team von Manuel Baum fand gegen clevere Breisgauer in der Offensive kaum statt und fing sich hinten zwei Gegentore. Doppeltorschütze für die Freiburger war Roland Sallai, der die Krise der nach wie vor sieglosen Schalker weiter verschärft.

Bayern bangt und siegt

Wie so häufig in dieser Saison musste der FC Bayern auch gegen den VfL Wolfsburg zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Maximilian Philipp brachte die Gäste bereits nach fünf Minuten in Führung. Bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte ließen sich die Münchner dann Zeit, um in der Form von Robert Lewandowski selbst zu treffen. In der 50. Minute schnürte der Pole den Doppelpack. Beim 2:1 sollte es bleiben, wobei die Wölfe bis zur Schlussminute am Punktgewinn schnupperten. Für die Wolfsburger ist es die erste Saisonniederlage.

Leverkusen gewinnt Rhein-Derby

Bayer Leverkusen ist das einzig verbleibende ungeschlagene Team der Bundesliga und verteidigt die Tabellenführung. Gegen den 1. FC Köln setzte sich die Werkself deutlich mit 4:0 durch. Den Torreigen für die Gäste eröffnete mit Mitchell Weiser ausgerechnet ein Ex-Kölner (8.), der in der laufenden Saison für Bayer nur sporadisch zum Einsatz gekommen war. Auch Moussa Diaby (10.), Patrik Schick (54.) und Florian Wirtz (59.), der ebenfalls eine FC-Vergangenheit hat, trafen. Einzige positive Nachricht aus Kölner Sicht: Jonas Hector gab nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Leipziger Arbeitssieg dank Poulsen

Mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim hält RB Leipzig den Anschluss an die Tabellenspitze. In einem Spiel, das über weite Strecken ohne große Torchancen auskam, war es Yussuf Poulsen, der den Unterschied ausmachte. In der 60. Minute traf der 26-Jährige nach Vorlage von Marcel Sabitzer. Kategorie Arbeitssieg.

Augsburg klaut Arminia die Punkte

Wie auch schon am Wochenende gegen den SC Freiburg gibt Arminia Bielefeld ein Spiel in der Schlussphase aus der Hand. Lange Zeit schien es, als würde das Duell mit dem FC Augsburg 0:0 enden, Torchancen waren Mangelware. Passenderweise musste mit Jeffrey Gouweleeuw ein Innenverteidiger das einzige Tor der Partie erzielen (85.). Für den FCA war es der erste Sieg seit Ende Oktober.

Die Ergebnisse im Überblick