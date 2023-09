Blamage gegen Japan: Horror-Noten für das DFB-Team

Das DFB-Team startete in der neuen 4-1-4-1-Grundordnung, die bei Ballbesitz zu einem 3-2-4-1 wurde, unsicher in die Partie. Insbesondere der positionsfremd als Linksverteidiger eingesetzte Nico Schlotterbeck erlebte einen rabenschwarzen Tag. Die beiden frühen Gegentore durch Antonio Rüdiger (Eigentor/11.) und Ayase Ueda (22.) fielen über beide über die Seite des Dortmunders – zudem hätten zwei verheerende Fehler des Dortmunders zu weiteren japanischen Treffern führen können. Marc-André ter Stegen hielt aber mehrfach stark gegen Ueda.

Derweil entpuppte sich Leroy Sané als Lichtblick im deutschen Spiel. Da Joshua Kimmich in den ersten 60 Minuten häufig von hinten rechts ins Mittelfeldzentrum rückte, gelang es dem DFB-Team, Sané vorne rechts zu isolieren und in Eins-gegen-eins- oder Abschluss-Situationen zu bringen. So auch beim schön herausgespielten zwischenzeitlichen Ausgleich in der 19. Minute.

Deutschland - Japan: Flick testet die EM-Elf

Mit zunehmender Spieldauer hatte Deutschland immer größer werdende Feldvorteile – die ernstzunehmenden Torabschlüsse blieben aber nach wie vor cleveren, taktisch und technisch guten sowie flinken Japanern vorbehalten, die durch Takuma Asano und Ao Tanaka das Ergebnis spät noch in für Deutschland blamable Höhen schraubten.

Dem DFB-Team fehlten Einstellung, Selbstvertrauen, Tempo, Präzision, Ideen und eindeutig auch ein Zielspieler im Zentrum. Der als Mittelstürmer aufgebotene Kai Havertz hing völlig in der Luft. Eine gelernte Kraft fehlt im aktuellen Aufgebot. Am Dienstag (21 Uhr) trifft das DFB-Team in Dortmund auf Frankreich. Für Hansi Flick könnte es sein letztes Spiel als Bundestrainer sein.

Torfolge

0:1 Rüdiger (Eigentor, 11.): Schlotterbeck lässt nach einer Eins-gegen-eins-Situation gegen Sugawara die flache Hereingabe zu. Im Zentrum ist Ito vor Rüdiger am Ball, dessen Berührung das Leder schließlich ins Netz befördert.

1:1 Sané (19.): Schöner Spielzug vom deutschen Team: Schlotterbeck trägt den Ball weit in die gegnerische Hälfte. Über Gündogan und Wirtz geht es technisch sauber auf die rechte Seite zu Sané, der frei vorm Tor souverän einnetzt.

1:2 Ueda (22.): Japan erspielt sich auf der rechten Seite eine Überzahlsituation. Schlotterbeck ist erst zu zögerlich und kommt dann nicht in den Zweikampf. Wieder bringt Sugawara den Ball flach vors Tor, wieder verändert Ito die Richtung und letztlich kann Ueda frei einschieben.

1:3 Asano (90.): Deutschland macht hinten auf und läuft nach Ballverlust von Robin Gosens ins offene Messer. Kubo legt frei vor ter Stegen auf Asano quer, der nur noch vollenden muss.

1:4 Tanaka (90.+1): Kubo wackelt Gosens auf dem Flügel aus und flankt auf Tanaka, der den Ball ins Netz köpft. Ter Stegen guckt nur hinterher.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

63‘ Groß für Can

63‘ Gosens für Schlotterbeck

73‘ Müller für Havertz

73‘ Brandt für Wirtz

81‘ Schade für Gnabry