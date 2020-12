Alaba auf dem Weg nach Madrid?

Laut Karl-Heinz Rummenigge ist hinsichtlich der Zukunft von David Alaba alles offen. „Es liegt an ihm, eine Zukunftsentscheidung zu treffen. Vielleicht wechselt er – oder aber er beschließt, bei Bayern zu bleiben“, so der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern in dieser Woche. In Spanien geht man derweil davon aus, dass ein Abschied vom deutschen Rekordmeister so gut wie beschlossen ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚Marca‘ zufolge rückt ein Wechsel von Alaba zu Real Madrid „jeden Tag ein bisschen näher“. Schon am 1. Dezember sei eine Frist abgelaufen, die der 28-Jährige seinem Arbeitgeber für eine Vertragsverlängerung eingeräumt haben soll.

Real in der Pole?

Ob die spanische Zeitung mit Blick auf die Deadline gut informiert ist, bleibt zweifelhaft. So oder so ist eine Einigung zwischen Alaba und den Bayern aktuell aber in weiter Ferne, die Gespräche ruhen. Interessenten wie Real Madrid, der FC Chelsea, Paris St. Germain, der FC Barcelona und Juventus Turin können dementsprechend ab Januar Nägel mit Köpfen machen.

Laut der ‚Marca‘ deutet vieles auf einen Wechsel zu den Königlichen hin. Dort könnte Alaba zunächst an der Seite von Kapitän Sergio Ramos spielen und den 34-jährigen Führungsspieler mittelfristig ersetzen. Einzig die Gehaltsforderung von kolportierten 20 Millionen Euro macht den Madrilenen Sorgen.