Leipzig - United 3:2 | RB im Achtelfinale – zweimal Note 1

RB legte gleich los wie die Feuerwehr und führte schnell mit 2:0. Anschließend wurde einem Orban-Treffer wegen Abseits die Anerkennung verwehrt. United guckte lange nur zu – Gefahr erzeugte der englische Rekordmeister im ersten Durchgang nur mit Standard- und Umschaltsituationen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem Pausentee stand Leipzig deutlich tiefer, United wurde stärker und fügte nun auch Fernschüsse dem eigenen Repertoire zu. Fernandes traf per Freistoß die Latte (68.), im Anschluss erhöhte Leipzig auf 3:0. Im Anschluss wurde es dennoch nochmal hektisch, da United binnen zwei Minuten zum Anschluss kam.

Letztlich stand aber ein vor allem aufgrund der ersten Halbzeit verdienter Sieg des Bundesligisten, der zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte unter den besten 16 Teams Europas steht.

Torfolge

1:0 Angeliño (2.): Traumstart für Leipzig: Sabitzer flankt aus dem Halbfeld in Richtung Forsberg. Der Schwede kommt nicht an den Ball, der dafür zu Angeliño durchrutscht. Der Spanier demonstriert bei der Direktabnahme all sein Selbstvertrauen und verwandelt technisch anspruchsvoll in die lange Ecke.

🔴⚪️ Angeliño has been directly involved in 6 goals in 6 Champions League games this season for Leipzig (3 goals, 3 assists) 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/7owyq1hYC4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2020

2:0 Haidara (13.): Sabitzer spielt auf links Angeliño frei, dessen Hereingabe am langen Pfosten Haidara findet. Der Mann aus Maili schließt volley ab und lässte de Gea keine Chance. Nach kurzem VAR-Check zählt der Treffer.

3:0 Kluivert (69.): Nkunku fälscht eine Flanke von Mitspieler Angeliño ab, sodass der Ball kurios zu Kluivert gelangt. Der eingewechselte Niederländer überlupft aus kurzer Distanz den zögerlichen de Gea und dreht ab zum Jubeln.

3:1 Fernandes (80.): Konaté vertändelt den Ball und will seinen Fehler im Strafraum ausbügeln. Dabei geht der Leipziger in einen Zweikampf mit Greenwood, der leicht zu Boden geht. Der ohnehin mäßige Schiedsrichter Lahoz zeigt unberechtigterweise auf den Punkt, Fernandes verwandelt sicher.

3:2 Pogba (82.): Einer der vielen Eckbälle findet Pogba, der aus dem dritten Stock den Ball aufs Tor bringt. Konaté fälscht den Kopfball unhaltbar ab.

Die Noten für RB Leipzig

Eingewechselt:

56‘ Poulsen (3) für Forsberg

56‘ Kluivert (2) für Olmo

75‘ Adams für Kampl

87‘ Halstenberg für Angeliño