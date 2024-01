Werder & Augsburg an Mercan interessiert

Für Levent Mercan könnte mittelfristig eine Rückkehr nach Deutschland auf dem Plan stehen. Mit dem 23-jährigen Linksverteidiger von Karagümrük beschäftigen sich nach FT-Informationen Werder Bremen und der FC Augsburg. Beide Bundesliga-Vertreter haben sich nach dem Kapitän des Süper Lig-Klubs erkundigt.

Über Anfragen ging der bisherige Kontakt aber noch nicht hinaus. Mercan ist noch längerfristig an den Istanbuler Verein gebunden. Dementsprechend müsste eine Ablöse in die Türkei fließen, um Mercan zu verpflichten. Der gebürtige Recklinghäuser wurde in der Jugend beim VfL Bochum, Rot-Weiss Essen und dem FC Schalke 04 ausgebildet, bevor er 2021 erstmals in die Türkei wechselte. Für Schalke sammelte Mercan zwischen 2019 und 2021 sechs Einsätze in der Bundesliga.