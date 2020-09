Dest in Barcelona angekommen

Sergiño Dests Wechsel von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona ist nur noch eine Frage von Stunden. Bilder des spanischen ‚Onda Cero‘-Journalisten Alfredo Martínez belegen, dass der 19-jährige Rechtsverteidiger in Katalonien angekommen ist.

Am heutigen Mittwoch wird sich Dest dem Medizincheck unterziehen. Im Anschluss winkt ein langfristiger Vertrag bei den Blaugrana. Insgesamt 25 Millionen Euro überweist Barça in Raten an Ajax, unter anderem stachen die Katalanen im Werben um Dest den FC Bayern aus.