Bayern-Abschied: Nächste spannende Option für Kimmich

Es ist alles andere als in Stein gemeißelt, dass Joshua Kimmich in der kommenden Saison noch für den FC Bayern spielt. Der Verein kam bislang noch nicht wegen einer Vertragsverlängerung auf seinen Mittelfeldspieler zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es ist nicht so ein Stress. Die Jungs haben ja Verträge“, meint Sportdirektor Christoph Freund hinsichtlich der 2025 auslaufenden Arbeitspapiere und kündigt gleichzeitig Gespräche an. Neben Kimmich sind mit Alphonso Davies (23) und Leroy Sané (28) zwei weitere Stammspieler nur noch bis dahin gebunden.

Lese-Tipp

„Nicht so ein Stress“ bei Bayern-Verträgen: Freund sorgt für Stirnrunzeln

Alle drei scharen Interessenten um sich. Bei Kimmich klopfte zuletzt Paris St. Germain die Möglichkeit eines Transfers ab. Beim FC Barcelona wird der 28-Jährige schon länger gehandelt, Trainer Xavi ist großer Kimmich-Fan. Genau wie Pep Guardiola von Manchester City und Jürgen Klopp vom FC Liverpool.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schwerreiche Magpies

Nun gibt es offenbar eine weitere recht konkrete Option für Kimmich in England: Laut der ‚Sport Bild‘ hat sich Newcastle United nach dem deutschen Nationalspieler erkundigt. Die Magpies gehören de facto dem Staat Saudi-Arabien und verfügen somit über quasi endlose finanzielle Mittel.

Trotzdem belegt man nur Platz zehn in der Premier League und schied auch aus der Champions League aus. Das schreckt Kimmich offenbar ab. Denn laut der ‚Sport Bild‘ will der Ehrgeizling auch in Zukunft weiter um Titel spielen. Ob das in München der Fall sein wird, ist fraglich wie nie.