Wijnaldum will sich bei PSG durchsetzen

Georginio Wijnaldum gehört nach seinem Wechsel vom FC Liverpool zu Paris St. Germain nicht zur Stammelf des Starensembles. Gegenüber dem niederländischen TV-Sender ‚NOS‘ gab er nun zu, mit der Situation unzufrieden zu sein: „Ich kann nicht sagen, dass ich völlig glücklich bin, weil die Situation nicht so ist, wie ich es wollte.“

In den vergangenen vier Ligaspielen brachte es der Niederländer nur auf insgesamt 92 Spielminuten. Der 30-Jährige steckt aber den Kopf nicht in den Sand. „Ich werde lernen müssen, damit umzugehen. Ich bin ein Kämpfer. Ich muss positiv bleiben und hart arbeiten, um das Blatt zu wenden. Es ist erst der Anfang der Saison“, so der Mittelfeldspieler.