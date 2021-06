City verlängert mit Offensivtalent Palmer

Cole Palmer darf sich über einen langfristigen Vertrag bei Manchester City freuen. Wie die Skyblues mitteilen, wird der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Das Eigengewächs, dem für die U23 in 16 Ligaspielen 13 Treffer sowie sechs Assists gelangen, kam in der abgelaufenen Saison bereits in der Champions League sowie im EFL Cup zu zwei Kurzeinsätzen.

„Als ich im Juni letzten Jahres zum ersten Mal in die erste Mannschaft kam, war es ein bisschen überwältigend, aber ich kam ohne Druck rüber und wollte einfach nur spielen. Ich habe mich ziemlich gut entwickelt, weil man jeden Tag mit den besten Spielern trainiert, also wird man nur besser werden. Ich bin immer noch hier, also denke ich, ich habe mich gut geschlagen“, wird der Teenager in der Mitteilung zitiert.