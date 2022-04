Köln erwartet Konkurrenz bei Özcan: „Wird sicher Begehrlichkeiten geben“

Wer wissen will, welchen sportlichen Stellenwert Salih Özcan mittlerweile beim 1. FC Köln einnimmt, dem dürfte die Partie vom Wochenende gegen Mainz 05 als Paradebeispiel dienen. Die Einwechslung des Mittelfeldspielers in der 58. Spielminute brachte eine komplett andere Dynamik ins Spiel der Domstädter, die dank Özcans Leistungen, der einen Treffer direkt vorbereitete, den 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg umwandeln konnten.

Doch nicht nur in Köln wissen die Verantwortlichen um die Qualitäten des 24-Jährigen, der mittlerweile zum türkischen Nationalspieler aufgestiegen ist. „Andere Vereine wissen, wie gut er unterwegs ist. Da wird es sicher Begehrlichkeiten geben. Salih hat sich großen Respekt in der Liga erarbeitet“, zitiert der Kölner ‚Express‘ Thomas Kessler, Leiter des Lizenzspielerbereichs.

Verlängerung mit aller Macht

2023 läuft der Vertrag von Özcan aus. Einen notgedrungenen Verkauf im Sommer oder ablösefreien Abgang im Folgejahr will der Bundesligist unbedingt vermeiden und strebt daher eine Verlängerung an. „Es ist ja klar, dass wir mit Salih im Austausch sind. Wir werden alles dafür tun, ihm etwas aufzuzeigen, was ihn für die Zukunft weiterbringt und ihn auf ein höheres Level hebt“, erklärt Kessler.

In manchen Bereichen zählt Özcan bereits zur europäischen Spitze. Laut der Statistik-Seite ‚fbref.com‘ gehört der 1,82 Meter große Rechtsfuß mit Blick auf die abgefangen Bälle pro 90 Minuten zu den besten drei Prozent aller Mittelfeldspieler der europäischen Top5-Ligen.

Künftiges Aushängeschild

„Salih hat alle Möglichkeiten, hier langfristig ein Eckpfeiler der Mannschaft und ein Gesicht des Klubs zu werden. Er verkörpert unheimlich viel von dem, was den FC ausmacht“, schwärmt Kessler.

Mit Blick auf die Vertragsgespräche spielt der ehemalige Bundesliga-Keeper Özcan den Ball zu: „Salih muss sich im Klaren sein, was er für seine Zukunft möchte. Ich würde mir wünschen, dass er sich Gedanken macht. Am Ende liegt es nur an ihm.“