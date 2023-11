Adeyemi im Aufwärtstrend: BVB statt DFB

Karim Adeyemi zeigte bei Borussia Dortmund nach Wochen auf der Bank zuletzt aufsteigende Form. Etwas überraschend durfte der 21-jährige Flügelstürmer beim 2:0-Sieg gegen Newcastle United in der Startelf ran und dankte es mit der Vorlage zum Endstand.

Seinen bis dato letzten Einsatz von Anfang an hatte Adeyemi Mitte Oktober – und zwar im Trikot der deutschen U21-Nationalmannschaft. Beim 3:2-Sieg in Bulgarien sammelte der vierfache A-Nationalspieler 90 Minuten Spielpraxis.

In der nun anstehenden Länderspielphase ist Adeyemi aber weder beim A- noch beim U21-Team dabei. Das hat Gründe. U21-Coach Antonio Di Salvo berichtet gegenüber dem ‚kicker‘ von Gesprächen mit Adeyemi und den BVB-Verantwortlichen: „Sein Ziel ist es jetzt, sich dem Trainer während der Länderspielpause zu zeigen, um sich nachhaltig für einen Stammplatz zu empfehlen.“

Nagelsmann schaut genau hin

Das kann Adeyemi, der in der vergangenen Rückrunde noch Leistungsträger war und 2022 im deutschen WM-Kader stand, in Dortmund besser als beim DFB. Holt er sich seinen Stammplatz in Dortmund zurück, wird er wohl auch rasch wieder Thema für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Adeyemis Tempo ist und bleibt nämlich eine Waffe, auf die Trainer eigentlich nur ungern verzichten.