Die Real-Elf fürs Finale | Ibiza statt EM für Grealish?

Real Madrid will sich am Samstag zum 15. Mal den Titel in der Champions League holen. Für Toni Kroos wird es der letzte große Auftritt auf Vereinsebene sein. Die Königlichen wollen ihren Pass-Gott mit dem Henkelpott in den Ruhestand verabschieden. Und Kroos wird selbstredend in der Startelf von Carlo Ancelotti stehen.

„Die Elf für Wembley“ titelt heute die ‚as‘. Der Sportzeitung zufolge steht schon fest, welches Team der Real-Coach gegen Borussia Dortmund ins Rennen schicken wird. Ancelotti wird demnach der Elf vertrauen, die am vergangenen Samstag nicht über ein 0:0 gegen Betis Sevilla hinauskam. Im Tor steht demnach Thibaut Courtois, vor ihm verteidigen Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández und Ferland Mendy. Kroos wird im Mittelfeld unterstützt von Fede Valverde, Eduardo Camavinga und Jude Bellingham auf der Zehn. Vorne im Angriff sollen Vinicius Junior und Rodrygo für Tore sorgen. Ob es wirklich genau so kommt? Ancelotti selbst hat heute zumindest noch behauptet, dass die Torhüter-Frage offen sei.

Verpasst Grealish den Bus?

Mit 1:2 musste sich Manchester City dem Stadtrivalen United im Finale des FA Cups geschlagen geben. Jack Grealish war es nicht vergönnt, seinem Team zu helfen. Der Engländer schmorte 90 Minuten auf der Bank. Das hielt den Partykönig von der Insel aber nicht davon ab, am gestrigen Sonntag ausgelassen den Meistertitel zu feiern. Grealish war wieder einmal so gut dabei, dass er beinahe vom Party-Bus gefallen wäre.

Wenn es um die Teilnahme an der Europameisterschaft geht, dann könnte der 28-Jährige allerdings an der letzten Haltestelle rausgeschmissen werden. „Verpasst Jack den Euro-Bus?“ Das fragt sich heute die ‚Sun‘. Dem Boulevard-Blatt zufolge muss der Linksaußen nach einer recht enttäuschenden Saison um seinen Kaderplatz fürchten. Nur für Grealish oder Tottenhams James Maddison sei am Ende Platz im finalen Aufgebot. Sollte es für den Feierwütigen nicht reichen, freuen sich zumindest die Nobelclubs auf Ibiza.