Sancho in Kontakt zu Terzic: Wie heiß ist die BVB-Spur?

Das Thema Jadon Sancho köchelt weiter im Dunstkreis von Borussia Dortmund. Laut ‚Sky‘ steht inzwischen fest, dass der in Ungnade gefallene und seit Wochen suspendierte Offensivmann Manchester United im Winter verlassen wird – im Zweifelsfall auch per Leihe. Zu viel sei zwischen ihm und United-Coach Erik ten Hag kaputtgegangen. Eine Begnadigung ist nicht in Sicht.

Der Bezahlsender handelt den BVB weiter als möglichen Abnehmer, auch wenn eine Reunion nach wie vor nicht allzu wahrscheinlich scheint. Aber: Trainer Edin Terzic soll bis heute in Kontakt zu Sancho stehen. Beide Seiten halten, so lässt sich festhalten, die Drähte aufrecht.

Dies und der Fakt, dass mittlerweile auch ein Leihgeschäft möglich ist, lässt zumindest Raum für Spekulationen. Natürlich wird aber auch in Dortmund die jüngste Entwicklung um Sancho kritisch verfolgt. Dass der 23-jährige Engländer nicht immer als Musterprofi durchgeht, wissen sie auch an der Strobelallee. Es bleibt abzuwarten, ob die Schwarz-Gelben über die Vorkommnisse hinwegsehen und konkretes Interesse anmelden werden.