Maric übernimmt die Bayern-U19

René Maric ist neuer Cheftrainer der U19 des FC Bayern. Damit tritt der 31-Jährige die Nachfolge von Michael Hartmann an, der nach offiziellen Vereinsangaben am heutigen Montag freigestellt wurde. Dies sei das Resultat einer „eingehenden Analyse“, so der Rekordmeister in einer Mitteilung. Maric war zuvor als Teamleiter Trainerentwicklung & Spielphilosophie bei den Münchnern tätig, nun bekleidet er beide Ämter parallel. Die U19 der Bayern belegt in der Bundesliga Süd/Südwest zurzeit nur den siebten Platz.

„Ich möchte mich bei Michael Hartmann für seine Arbeit am Campus bedanken und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. René Marić hat bislang einen super Job in unserer Akademie als Teamleiter Trainerentwicklung & Spielphilosophie absolviert. Wir sind sehr froh, dass er sich nun kurzfristig bereit erklärt hat, zusätzlich auch noch die U19-Mannschaft zu übernehmen. Wir wünschen ihm für die nächsten Monate viel Erfolg für seine Aufgaben“, so Sportdirektor Christoph Freund.