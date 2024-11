Medien: Baku verlässt Wolfsburg

Ridle Baku absolviert seine letzte Spielzeit im Trikot des VfL Wolfsburg. Wie ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ und ‚Aller-Zeitung‘ schreiben, hat Baku keine Zukunft mehr beim VfL, er werde die Wölfe verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baku hat beim VfL Wolfsburg bereits viele Tiefen, aber auch einige Höhen erlebt. Nach seinem Wechsel vom FSV Mainz 05 zu den Wölfen erlebte er 2020/21 eine überragende Debütsaison, im November 2020 wurde er dann sogar erstmals von Joachim Löw für die deutsche Nationalmannschaft berufen.

Unter Hasenhüttl gesetzt

Doch mit seinen starken Leistungen stiegen die Erwartungen, die er in der Folge nicht mehr erfüllen konnte. Im vergangenen Jahr verlor der Rechtsverteidger, der auch den offensiven Part bekleiden kann, sogar zwischenzeitlich seinen Stammplatz. Ein Wechsel stand im Raum, weil sich Verein und Spieler nicht über eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus einig werden konnten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baku blieb. Auch, weil Ralph Hasenhüttl auf ihn setzt. In allen Spielen in dieser Saison kam Baku zum Einsatz. Noch vor einer Woche hatte Baku in einem Interview mit dem ‚kicker‘ betont, er fühle sich in Wolfsburg sehr wohl. Sollten ihn die Niedersachsen im Winter nicht verkaufen, wäre er im Sommer ablösefrei.