Bayern: Sarr & Stanisic kehren zurück

Julian Nagelsmann kann wieder auf Bouna Sarr sowie Josip Stanisic setzen. „Bouna wird wieder zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt für Stanisic, der jetzt drei Monate ausgefallen ist“, kündigte der Trainer des FC Bayern auf der heutigen Pressekonferenz an. Rechtsverteidiger Sarr kam verletzt vom Afrika-Cup zurück und kam seitdem nicht zum Einsatz.

Eine Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Marcel Sabitzer. „Marcel hat die vergangenen Tage mit einer Erkältung gefehlt. Es ist schon wieder besser und die Werte sind am Abklingen“, so Nagelsmann. Bei Alphonso Davies, Corentin Tolisso und Manuel Neuer ist nach wie vor Geduld gefragt. Nagelsmann: „Bei Alphonso steht heute noch eine Untersuchung an. Aber bei ihm müssen wir noch warten, das wird noch ein bisschen dauern. Corentin läuft wieder, da ist die Bewegung gut, aber auch das wird noch ein bis zwei Wochen dauern. Manu hat heute das erste Mal wieder mehr gemacht, auch im Teamtraining. Es sieht gut aus. Er hat immer noch Reaktionen, wenn er von ganz tief unten aufsteht. Für morgen ist er noch keine Option.“