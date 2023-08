Barça: Planänderung bei Cancelo

Der FC Barcelona muss beim anvisierten Leih-Transfer von João Cancelo (29) umdisponieren. Fabrizio Romano zufolge soll die mit Manchester City vereinbarte Kaufoption nun doch gestrichen werden. Grund seien Barças Probleme mit dem Financial Fairplay. Die Klausel war auf 30 Millionen Euro angesetzt und sollte bei Erreichen bestimmter Bedingungen verpflichtend werden.

Ein Cancelo-Kauf im nächsten Sommer zu ähnlichen Konditionen ist laut Romano weiterhin möglich, zunächst geht es jetzt aber per einfacher Leihe nach Barcelona. In Manchester steht der zuletzt an den FC Bayern verliehene Außenverteidiger bis 2027 unter Vertrag.