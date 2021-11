Die Bundesliga lockt: Umworbener Pepi erhält Auszeichnung

Ricardo Pepi wurde von der Major League Soccer zum ‚Young Player of the Year’ gekürt und krönt damit seine herausragende Saison für den FC Dallas. Der Interessentenkreis für Pepi ist groß, viele namhafte Vereine aus Europa bemühen sich intensiv um den US-Amerikaner. Seinen Vertrag in Texas verlängerte Pepi im Sommer bis 2026 – trotzdem bahnt sich ein Abgang an.

Das Saisonende in der MLS naht und für den Rechtsfuß steht eine richtungsweisende Entscheidung an. Gegenüber ‚mlsoccer.com‘ lässt Pepi verlauten: „Es ist an der Zeit, einfach eine kleine Pause zu machen und die ganze Saison aufzuarbeiten.“ Er werde „in den nächsten Tagen hier sitzen und über alles nachdenken“, eine Entscheidung über seine Zukunft werde er im Anschluss treffen.

In der vergangenen Länderspielpause trumpfte Pepi für die Nationalmannschaft der USA auf. Auch dank seiner Torvorlage verhinderten die Soccer Boys gegen Jamaika (1:1) eine Niederlage. In den bisherigen Partien der MLS-Saison stehen aus 27 Spielen 13 Tore und drei Assists auf dem Konto des Stürmers. Kein Wunder, dass der 18-Jährige sich den Titel als bestes Talent der Liga sicherte.

Schon mit einem Klub einig?

Zuletzt kursierten widersprüchliche Meldungen darüber, ob sich Pepi und sein Klub bereits mit dem VfL Wolfsburg auf einen Transfer einig seien. Auch der VfB Stuttgart hatte sich im vergangenen Sommer Berichten zufolge mit dem Sturmjuwel auf die Rahmenbedingungen für einen Wechsel geeinigt – allerdings nicht mit Dallas. Borussia Dortmund wurde ebenfalls schon mit Pepi in Verbindung gebracht.

Pepi soll darüber hinaus beim FC Bayern auf dem Zettel stehen. Zwischen Dallas und dem Rekordmeister besteht seit einiger Zeit eine Kooperation. Der 18-Jährige verbrachte gemeinsam mit Teamkollegen eine Zeit als Gastspieler auf dem Campus an der Säbener Straße. Über konkrete Bemühungen seitens der Bayern sind momentan allerdings noch keine Meldungen in Umlauf.

Internationale Konkurrenz

Nicht nur in der Bundesliga ist Pepi ein gefragter Mann. Der FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea, Inter Mailand, Ajax Amsterdam, Sampdoria Genua, der FC Bologna – alle Klubs tauchten in den vergangenen Wochen und Monaten im Zusammenhang mit Pepis Namen auf.

Die Bundesligisten können sich aber trotz der zum Teil sehr finanzkräftigen Konkurrenz weiterhin gute Chancen auf eine Verpflichtung des Talents machen. So waren die Berichte bezüglich eines Transfers nach Deutschland zuletzt sehr konkret. Vor allem Wolfsburg arbeitet scheinbar vehement an Pepis Unterschrift.