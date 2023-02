City-Gate: Der ominöse „Schattenvertrag“ von Ex-Trainer Mancini

- Quelle: The Times

Die Premier League hat Manchester City aufgrund von Verstößen gegen das ligainterne Finanz-Reglement angeklagt. Diese Bombe ließ die ‚Times‘ am gestrigen Montag platzen, die Liga bestätigte wenig später offiziell. Die Tageszeitung veröffentlicht nun, nach Jahren akribischer Investigativ-Recherche, immer neue Details in einem der größten Skandale in der Geschichte des englischen Fußballs.

Bei der Nachverfolgung einer Spur verweist die ‚Times‘ auf bereits vor Jahren unternommene Recherchen vom ‚Spiegel‘. Sie führt zu Citys ehemaligem Trainer Roberto Mancini, heutiger Nationaltrainer Italiens. Dieser habe als Übungsleiter der Skylues einen „Schattenvertrag“ als Berater von Al Jazira innegehabt, einem Klub aus dem Emirat Abu Dhabi, dessen Herrscherfamilie in Person von Scheich Mansour im Besitz von ManCity ist.

1,9 Millionen fließen über Abu Dhabi

Über diesen Kontrakt habe Mancini neben seinem Nettojahresgehalt als Trainer der Citizens in Höhe von umgerechnet 1,6 Millionen Euro weitere 1,9 Millionen Euro per annum kassiert. Konkret sollen diese Transaktionen wie folgt ausgesehen haben: Mancinis Beraterfirma Italy International Services (IIS) stellte City vierteljährig eine Rechnung aus. Der Klub tätigte daraufhin eine Überweisung an die Abu Dhabi United Group (ADUG) unter Scheich Mansour. Diese leitete das Geld dem Verein Al Jazira weiter, der damit Mancini für seine Beratertätigkeit entlohnte.

Kurzum: Mehr als die Hälfte von Mancinis Gehalt bei City wurde dem Italiener von Al Jazira aus der Schaltzentrale Abu Dhabi überwiesen. Der englische Verein musste dieses Geld gegenüber der Premier League nicht als Ausgabe deklarieren – und entlastete sich damit im Rahmen des bestehenden Finanz-Reglements selbst.

Boni & Benefits

Darüber hinaus soll Mancinis ominöser Vertrag stattliche Prämien und weitere Benefits beinhaltet haben: Rund 4,5 Millionen Euro für den Gewinn der englischen Meisterschaft, 3,3 Millionen Euro für den Gewinn der Champions League, monatliche Übernachtungskosten in Höhe von 8.400 Euro sowie sechs Tickets für jedes Heimspiel.

Bis heute hat Mancini jedes Wort zum nebulösen Vertragsverhältnis zu City und Al Jazira verweigert, doch die Vorwürfe scheinen erdrückend. Es bleibt abzuwarten, ob er im Rahmen des kommenden Prozesses standhaft bleibt.