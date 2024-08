Fast Fix: Neuer Angreifer für Lautern

Der 1. FC Kaiserslautern kann zeitnah einen Haken hinter die Personalie Daisuke Yokota machen. Laut dem Transferexperten Sacha Tavolieri stehen die Roten Teufel kurz vor der Verpflichtung des 24-jährigen Flügelstürmers von der KAA Gent. Dem Bericht zufolge wird Yokota per Leihe für ein Jahr an den Betzenberg wechseln.

Der Japaner kam erst im Januar für zwei Millionen Euro von Górnik Zabrze zum belgischen Erstligisten, verpasste in der Rückrunde allerdings viele Spiele mit einer Knieverletzung. Nun steht eine Leihe in die 2. Bundesliga an.