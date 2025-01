Angebot liegt vor: Moder von Bundesligisten umworben

Jakub Moder von Brighton & Hove Albion weckt Begehrlichkeiten in Deutschland und Italien. Der 25-Jährige hat ‚meczyki.pl‘ zufolge ein Angebot vom 1. FC Union Berlin und von Udinese Calcio vorliegen. Auch der VfB Stuttgart und der SC Freiburg hatten in den vergangenen Wochen Interesse angemeldet.

In der Premier League kommt Molder in dieser Saison unter Fabian Hürzeler kaum zum Einsatz, zudem läuft der Vertrag des Polen am Saisonende aus. Die Eisernen könnten den zentralen Mittelfeldspieler somit für die neue Saison ablösefrei verpflichten. Udinese wird aktuell vom Deutschen Kosta Runjaic trainiert, der bis zum vergangenen Sommer sieben Jahre als Coach in Polen fungierte und gute Kontakte auf dem polnischen Markt pflegt.