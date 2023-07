Verhandlungen laufen: Frankfurt will neuen Linksverteidiger

Niels Nkounkou befindet sich auf der Liste von Eintracht Frankfurt. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, schätzt die SGE die Qualitäten des 22-Jährigen und hat bereits die Verhandlungen aufgenommen, um den Linksverteidiger zu verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nkounkou läuft derzeit für den französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne auf. Bei den Grünen steht der Linksfuß noch bis 2026 unter Vertrag. Dementsprechend müssen sich die Adler und die Franzosen an den Verhandlungstisch setzen, um einen Transfer über die Bühne zu bringen.

Lese-Tipp

Eintracht-Comeback: Wende bei Kamada möglich?

In der abgeschlossenen Spielzeit war Nkounkou in 20 Einsätzen für Saint-Étienne an starken 14 Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, acht Vorlagen). Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich der Ligue 2-Klub überhaupt von dem Defensivmann trennen möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Saint-Étienne hat Nkounkou erst Anfang des Monats für zwei Millionen Euro fest vom FC Everton verpflichtet. Zuvor spielte er ein halbes Jahr auf Leihbasis in Frankreich. Für die Toffees kam Nkounkou in der vergangenen Saison nicht zum Einsatz. Everton verlieh den Franzosen die Hinrunde zu Cardiff City in die Championship. Dort gelang dem ehemaligen U19-Nationalspieler in 18 Einsätzen lediglich ein Assist.