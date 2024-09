Nach Platzverweis: Thorup rügt Essende

Jess Thorup hat Samuel Essende scharf kritisiert. „Das geht nicht, so was geht bei mir nicht. Er stellt sich über die Mannschaft“, schimpfte der Augsburger Trainer nach der nervenaufreibenden 2:3-Pleite gegen den 1. FSV Mainz 05. Der Vorfall wurde sogar vor versammelter Mannschaft in der Kabine angesprochen, wie der Übungsleiter bestätigte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-Jährige war nach einem fiesen Tritt gegen Dominik Kohr in der 70. Minute mit Rot vom Platz geflogen. Zuvor war der bullige Mittelstürmer mit seiner Wucht und Schnelligkeit ein stetiger Unruheherd und erzielte sogar das Tor zum 2:3, ließ sich jedoch von Kohr zu besagter Tätlichkeit verleiten.