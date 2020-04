Flick über Klose als Co-Trainer

Hansi Flick hat sich zu den Meldungen geäußert, denen zufolge Miroslav Klose zur neuen Saison Co-Trainer beim FC Bayern werden könnte. „Ich kenne Miro schon lange, ich habe ihn als sehr loyalen, sympathischen, sozial sehr kompetenten Menschen kennengelernt“, so der Chefcoach am Dienstag während einer elektronischen Pressekonferenz.

Flick unterstreicht: „Er wäre sicher eine Bereicherung für das Trainerteam. Das liegt aber nicht nur an mir, sondern in erster Linie an ihm.“ Aktuell coacht Weltmeister Klose die U17 des Rekordmeisters. Demnächst wird er die Ausbildung zum Fußballlehrer absolvieren.