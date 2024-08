Grünes Licht: Carvalho verlässt Liverpool

Fabio Carvalho wird in Kürze seine Koffer beim FC Liverpool packen. Wie die ‚A Bola‘ berichtet, verkaufen die Reds den 21-jährigen Portugiesen für umgerechnet rund 23 Millionen Euro plus Boni an den FC Brentford. Carvalho selbst hat den von Brentford vorgelegten Vertragsentwurf ebenfalls abgesegnet. Der obligatorische Medizincheck soll in Kürze folgen.

Carvalho verlässt Liverpool damit unverrichteter Dinge. Mit großen Ambitionen war der Youngster im Sommer 2022 vom FC Fulham an die Anfield Road gewechselt. Doch die große Konkurrenz im Mittelfeld war am Ende zu groß. Der Rechtsfuß absolvierte in seinem ersten Jahr 20 Kurzeinsätze unter Jürgen Klopp. Vergangene Saison war Carvalho je eine Halbserie an RB Leipzig sowie Hull City verliehen.