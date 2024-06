Dynamo: Neuer Rechtsverteidiger aus Liga zwei

Dynamo Dresden bedient sich höherklassig. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der Transfer von Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx in trockenen Tüchern. Aufgrund seines auslaufenden Kontrakts fließt keine Ablöse an Eintracht Braunschweig.

Marx wurde in der Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach ausgebildet und landete über den SV Waldhof Mannheim und den FC Ingolstadt beim BTSV. Aufgrund einer hartnäckigen Wadenverletzung verpasste der 29-Jährige einen Großteil der abgelaufenen Spielzeit. In Dresden soll er kommende Saison beim Aufstieg in die zweite Liga helfen.