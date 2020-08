West Ham will Wilshere loswerden

Jack Wilshere hat nach zwei Jahren bei West Ham United keine Zukunft mehr. Wie die ‚Times‘ berichtet, möchten die Hammers den Großverdiener unbedingt von der Gehaltsliste streichen und suchen einen Abnehmer für den 28-Jährigen. Im Raum steht auch eine vorzeitige Auflösung des bis 2021 datierten Arbeitspapiers. Bei einem Wechsel zu einem anderen Klub wäre West Ham sogar bereit, einen Teil des Gehalts zu übernehmen.

Seit seinem ablösefreien Wechsel vom FC Arsenal im Sommer 2018 stand der Mittelfeldspieler lediglich sechs Mal in der Startelf. Aufgrund zweier schwerer Verletzungen inklusive Operation verpasste Wilshere insgesamt 53 Pflichtspiele in zwei Jahren. Nach dem Premier League-Restart stand der Nationalspieler zwar achtmal im Spieltagskader, kam jedoch nur zu zwei Kurzeinsätzen in insgesamt 35 Minuten zum Einsatz.