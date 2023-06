Sattes Marktwert-Plus: Verkauft Schalke Topscorer Bülter?

Mit Mitte 20 spielte Marius Bülter noch im Amateurbereich für den SV Rödinghausen. Fünf Jahre später ist der heute 30-Jährige der beste Saisontorschütze des FC Schalke 04. Auch die starken elf Bundesliga-Tore haben letztlich nicht den Abstieg verhindert, könnten die königsblauen Kassen aber zumindest ordentlich klingeln lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht der ‚WAZ‘ zufolge gilt Bülter auf Schalke als heißer Verkaufskandidat. Die erwähnte Quote verspricht ein sattes Transferplus – für nur 800.000 Euro war der gebürtige Ibbenbürener vor zwei Jahren von Union Berlin nach Gelsenkirchen gewechselt. Auch wenn Bülter gewiss nicht mehr als Jungprofi durchgeht, dürfte er nun ein Vielfaches wert sein.

Lese-Tipp

Schalke: Reis spricht über Holtmann-Transfer

Hinzu kommt aus Schalker Sicht, dass der Vertrag des sowohl links wie zentral einsetzbaren Angreifers nächstes Jahr ausläuft. Die branchenübliche Regel: Ein Jahr vor Vertragsende winkt letztmals eine angemessene Ablöse. Verkaufsdruck ist also vorhanden. Nun bleibt abzuwarten, was Bülters Markt so alles verspricht.