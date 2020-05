Real Madrid: Kommt Torres im Tausch?

Ferran Torres könnte in der nächsten Spielzeit im Trikot von Real Madrid auflaufen. Wie ‚Defensa Central‘ berichtet, ziehen die Königlichen ein Tauschgeschäft in Erwägung, um den Rechtsaußen an Bord zu holen. Torres würde man offenbar gerne mit Dani Ceballos (23) verrechnen, an dem der FC Valencia seit längerem Interesse zeigt.

Aktuell ist der offensive Mittelfeldspieler noch an den FC Arsenal verliehen. Nach aktuellem Stand kehrt Ceballos nach dem Saisonende aber zu Real zurück. Ob er dort dann eine Zukunft hat, steht in den Sternen. Torres wiederum besitzt in Valencia nur einen Vertrag bis 2021. Verlängert der 20-Jährige nicht, kommt er auf den Markt.