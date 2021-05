Trainersuche: HSV schaut nach Dänemark

Beim Hamburger SV ist auf der Kandidatenliste für den Cheftrainerposten ein neuer Name aufgetaucht. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, „fällt vereinsintern“ der Name von Jess Thorup. Der 51-Jährige steht derzeit beim dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen an der Seitenlinie und besitzt einen gültigen Vertrag bis 2024. Dementsprechend müsste der HSV eine Ablöse zahlen.

Nach wie vor in der Verlosung sind Ex-Stuttgart-Coach Tim Walter (45) sowie Tobias Schweinsteiger. Der 39-jährige arbeitete beim HSV bereits als Assistent von Dieter Hecking und pflegt ein gutes Verhältnis zu Sportvorstand Jonas Boldt. Sollte die Wahl auf den Trainernovizen fallen, bekäme Schweinsteiger prominente Hilfe an die Seite gestellt: Bayern-Legende Herrmann Gerland. Der 66-Jährige hört zum Saisonende in München auf.