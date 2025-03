Schon im Sommer: Realistische Chance für Bayern bei Wirtz?

FT-Meinung

Dass der FC Bayern Florian Wirtz in jedem Fall verpflichten will, ist keine Überraschung. Dass im Hintergrund Gespräche laufen, ebenfalls nicht. Der Zeitpunkt, an dem der FC Bayern in Person von Rummenigge und Hoeneß in die Offensive geht, scheint allerdings kalkuliert zu sein.

Vor den wichtigsten Spielen des Jahres zerrt der deutsche Rekordmeister über die Medien am besten Spieler der direkten Konkurrenz und verdreht Wirtz womöglich so den Kopf oder bringt Unruhe in die Bayer-Kabine. Wie realistisch eine Bayern-Chance auf einen Sommer-Transfer letztlich tatsächlich ist, steht wohl trotz der neuesten Gerüchte nach wie vor in den Sternen.