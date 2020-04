Gespräche laufen: Zwei Klubs wollen Martínez

Für Javi Martínez geht es in naher Zukunft wohl zurück in seine spanische Heimat. 2021 endet der Vertrag des Defensivallrounders beim deutschen Rekordmeister. Im Sommer besteht also letztmalig die Möglichkeit, eine Ablöse für den einst teuersten Bundesliga-Neuzugang einzustreichen.

Vor allem in der Primera División genießt der 18-fache spanische Nationalspieler einen blendenden Ruf. Mit Athletic Bilbao und dem FC Getafe zeigen laut ‚Sky‘ bereits zwei Vereine aus La Liga konkretes Interesse an Martínez. Die Berater des 31-Jährigen seien aktuell in Gesprächen mit Athletic, wo Martínez schon von 2006 bis 2012 unter Vertrag stand.

Insbesondere Aitor Elizegi macht sich für eine Rückkehr des verlorenen Sohnes stark. Der Bilbao-Präsident sagte Anfang März: „Er kann Athletic immer noch helfen. Es ist wichtig, dass er auch kommen will und das Beste geben will. Und dass er uns etwas gibt, das derzeit fehlt. Er sollte auch nicht die Perspektive versperren für einen aufstrebenden Youngster.“

