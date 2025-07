Funkel: „Ich bin bereit“

Friedhelm Funkel will gerne wieder auf einem Trainerstuhl platznehmen. „Es ist nicht so, dass ich jetzt auf den Anruf eines Vereins warte. Das habe ich nicht nötig. Aber ich bin bereit – weil ich das große Glück habe, gesund und fit zu sein“, kündigt die Trainer-Legende gegenüber ‚Sport1‘ an.

Anfang Mai wurde Funkel vom 1. FC Köln für die letzten zwei Spiele unter Vertrag genommen und führte die Domstädter zurück in die Bundesliga. Der 71-Jährige hätte gerne weitergemacht, die Kölner entschieden sich aber schlussendlich für Lukas Kwasniok. „Ich war schon etwas enttäuscht, aber so ist das Geschäft“, will Funkel nicht verhehlen, kann die Wahl aber verstehen: „Ich glaube, dass sich der 1. FC Köln mit Lukas richtig entschieden hat. Aus meiner Sicht ist er ein Trainer, der sehr gut zum FC passt. Er zeigt Emotionen – nein, er lebt sie.“